Geschrapte rode kaart voor speler VS na belletje Donald Trump zet geloofwaardigheid WK op het spel

Wat is een rode kaart nog waard? Voetballer Balogun uit het Amerikaanse elftal kreeg er een bij de vorige wedstrijd, maar mag nu toch spelen tegen België. Dat leidt tot woede bij onze zuiderburen, en tot de vraag of hier sprake is van politieke inmenging.

Toen de Belgische podcastmaker en voetbaljournalist Yanko Beeckman vannacht even wakker lag, checkte hij zijn telefoon. Stomverbaasd las hij op zijn scherm: 'Balogun mag toch spelen.' "Ja, dat was toch een klein bommetje dat de Verenigde Staten daar gedropt hebben, of de FIFA beter gezegd." De baas van de FIFA, Gianni Infantino, nam het besluit na een telefoongesprek met president Donald Trump. Dat hebben Trump en Infantino ook zelf bevestigd. Infantino zegt dat FIFA onafhankelijk handelde. Rode kaart betekent (g)een schorsing Normaal gesproken betekent een rode kaart dat de bestrafte voetballer de volgende wedstrijd niet meespeelt. Maar die schorsing is in dit geval geschrapt, meldde FIFA dus. Balogun, die uitkomt als spits voor het team van de VS, maakte in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina een - al dan niet opzettelijke - overtreding. Hij ging vol op de enkel van een tegenstander staan. Nu speelt hij vanavond gewoon tegen België. Nooit eerder in de geschiedenis van het WK voetbal werd een speler niet geschorst na een rode kaart. De Belgen zijn er dan ook niet over te spreken. Radioverslaggever Joris Kreugel van EenVandaag sprak een aantal mensen in Antwerpen. "Ik heb mij even verslikt in mijn koffie", zegt een man. "Als politiek zich met sport gaat mengen, waar gaat het dan eindigen?" 'Te gek voor woorden' Een Belgische vrouw zegt over Trump: "Hij denkt dat hij de baas van de wereld is." De man reageert: "Het is wel lachen geblazen dat meneer Trump denkt dat heel de wereld van hem is, zelfs het onnozele balspelletje. 't Is te gek voor woorden."

Puur ethisch gezien voor het voetbal is het echt wel een heel foute en verwerpelijke beslissing. Belgische podcastmaker en voetbaljournalist Yanko Beeckman

Journalist Yanko Beeckman: "Het is best groot. Het feit dat er nu zelfs al Nederlanders tot in België komen om onze mening daarover te vragen, dat zegt misschien veel. En ook de Belgische voetbalbond heeft al gereageerd. Zij reageren niet alleen omdat ze het zelf voor de Belgische nationale ploeg een probleem vinden, maar omdat het gewoon puur ethisch gezien voor het voetbal ook echt wel een heel foute en verwerpelijke beslissing is." Voorwaardelijke straf Sportdeskundige aan de Erasmusuniversiteit Arne van Lienden legt uit dat FIFA zich voor dit besluit beroept op artikel 27. "Iets wat vrij onbekend was voor vandaag en voor velen ook uit het niets komt. Wat die regel eigenlijk beschrijft is dat de FIFA het recht heeft om een schorsing om te zetten naar in dit geval een voorwaardelijke straf. En dat is wat ze dus ook met Balogun hebben gedaan." Hij legt verder uit wat het betekent: "Als hij binnen een jaar weer de fout in gaat, en een rode kaart ontvangt, dan moet hij die wedstrijdschorsing uitzitten. Maar voor vannacht is hij in staat om te spelen."

Niet naast FIFA-baas zitten als statement Wat kan België tegen dit besluit inbrengen? "Ze zouden graag stappen ondernemen, maar de vraag is natuurlijk: wat kan je beginnen tegen een miljardenorganisatie als de FIFA? Die zaak ga je nooit winnen, hè", zegt Beeckman. De voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) Pascal van Damme, zit tijdens de wedstrijd naast FIFA-baas Infantino in het stadion. Volgens Beeckman zou Van Damme als statement beter helemaal niet naast Infantino moeten gaan zitten. "Of Infantino daar echt van zal wakker liggen, dat is een andere vraag, maar het is op zijn minst een statement." Bezwaar "België heeft tot 2 uur vanmiddag de kans gehad om bezwaar aan te tekenen", weet Van Lienden. "Er waren wel verhalen vanuit het Belgische kamp dat ze eigenlijk onvolledige informatie hebben gekregen vanuit de FIFA, dus dat het bezwaar heel moeilijk zou gaan worden." De KBVB heeft inderdaad bij FIFA om een legitieme toelichting gevraagd op het omzetten van de straf na de rode kaart van de Amerikaan. "De FIFA heeft deze vraag zelf omgezet in een beroep om vervolgens onmiddellijk te verzekeren dat dit beroep onontvankelijk zou worden verklaard", zegt de KBVB. Dat betekent dat FIFA het beroep niet in behandeling neemt. "Wat er na het WK gaat gebeuren? Ik denk niet dat België dit gaat laten rusten en dat er binnen de juridische afdeling druk gekeken wordt wat volgstappen kunnen zijn", zegt Van Lienden.

WK minder geloofwaardig Volgens Beeckman wordt het WK door het opschorten van de rode kaart minder geloofwaardig: "Het is absoluut een farce. En het grootste probleem aan deze beslissing is misschien ook wel het feit dat we eigenlijk alles wat er op dit WK gebeurt, elke twijfelachtige beslissing, met een heel andere bril gaan bekijken. Want het is heel duidelijk dat er aan deze zaak een luchtje zit."

Beeckman gaat verder: "Een uur nadat de beslissing bekend was gemaakt, was Trump er al bij om op zijn sociale media de FIFA te bedanken voor deze geweldige beslissing. Dus uiteraard heeft zijn band met Infantino hier iets mee te maken. Dan is de vraag inderdaad van: waarom kijken we nog naar dit WK?" Als voetbalfan hoopt Beeckman dat straks alles eerlijk wordt gespeeld. "En dat de Belgen winnen."