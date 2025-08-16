Gelderse Beek wordt gek van files door grenscontroles: 'Een Duits besluit en wij hebben daar de gevolgen van'
In dorpen langs de Duits-Nederlandse grens lopen wegen vast omdat automobilisten via sluiproutes files proberen te omzeilen. Deze worden veroorzaakt door extra controles. Zo ook in het Gelderse Beek, dat in de zomer in één groot verkeerschaos verandert.
De drukte in het dorp zou zomaar nog langer kunnen aanhouden, want Duitsland wil nog tot zeker december doorgaan met de grenscontroles. "Het is chaos, mensen hebben geen geduld", vertelt een inwoner. "Het gaat alle kanten op."