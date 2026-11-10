Gegevens patiënten postcovid en Q-koorts blijven tóch bestaan, dit is waarom die dossiers belangrijk zijn
Enquêtes invullen en gesprekken voeren over de ontwikkeling van haar postcovid. Het kostte Karin Olsthoorn de afgelopen jaren 'bloed, zweet en tranen', maar dat leek voor niks. Vrijdag zou het dossier wordt vernietigd.
Het gaat om tienduizenden dossiers van postcovid- en Q-koortspatiënten. Die moesten deels worden vernietigd omdat de stichting die die patiënten begeleid, C-support, wordt opgeheven. Zonder ingrijpen van de toezichthouder zou daarmee gaan veel gegevens verloren, vrezen onderzoekers en patiënten. Zoals ook bij Karin.