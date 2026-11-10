Gegevens patiënten postcovid en Q-koorts blijven tóch bestaan, dit is waarom die dossiers belangrijk zijn

Het gaat om tienduizenden dossiers van postcovid- en Q-koortspatiënten. Die moesten deels worden vernietigd omdat de stichting die die patiënten begeleid, C-support, wordt opgeheven. Zonder ingrijpen van de toezichthouder zou daarmee gaan veel gegevens verloren, vrezen onderzoekers en patiënten. Zoals ook bij Karin.