Geert Wilders zegt dat er gemiddeld iedere 11 dagen een azc bijkomt: dat klopt, maar is niet het hele verhaal

Evenveel mensen

Dat er gemiddeld elke 12 dagen een asielzoekerscentrum bijkomt, betekent niet dat we ook meer mensen opvangen. Om dat vast te kunnen stellen, moet je kijken naar het aantal mensen dat we tot nu toe hebben opgevangen dit jaar. Maar dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar mei, vertelt de redacteur. "Zo'n 72.000 mensen."

"Dus je kan stellen dat het aantal opvanglocaties is gestegen, maar het aantal mensen in die opvang niet. Er is meer grootschalige opvang gesloten, maar er zijn meer kleinschalige opvangen bijgekomen", legt ze uit.

Kleine opvangcentra

Ook hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover ziet dat. "Er zijn ongeveer 300 opvanglocaties. 100 daarvan zijn reguliere locaties, daar zit ongeveer 50 procent van de mensen. Dus in eenderde van de locaties, zit dus de helft van de mensen. En in de overige 200 locaties zit 40 procent. Die locaties zijn over het algemeen kleiner en veel duurder."

Schrover is het makkelijk te verklaren dat er veel kleine kleine locaties bij zijn gekomen. "Omdat kleinere locaties ietsje beter te regelen zijn, vaak op korte termijn, zie je dat er meer centra bij komen maar veelal kleinere centra." Die moesten volgens haar vaak geregeld worden omdat veel contracten van tijdelijke centra afliepen.