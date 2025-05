Geert Wilders noemt buurlanden als voorbeeld voor strengere asielmaatregelen, maar migratie-expert is kritisch: 'Plannen nog niet getoetst'

Artikel 72

Een belangrijk verdrag waar veel buurlanden naar wijzen, is artikel 72: Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Daaronder mag een EU-lidstaat afwijken van de regels als openbare orde en veiligheid erom vragen. Oostenrijk gebruikt die bepaling bijvoorbeeld om gezinshereniging tijdelijk stop te zetten. Maar volgens Klaassen is dat juridisch wankel.

"Als je gaat kijken naar wat die bepaling zegt en wat er eerder over is gezegd, moet je als eerste constateren dat er nog veel onzeker is. Er is nog niet veel jurisprudentie over die bepaling. Maar de rechtszaken die er wel zijn gevoerd, laten zien dat je echt alleen maar kunt afwijken van het EU-asielrecht als je daar werkelijk een hele goede reden voor hebt."

'Wat is de noodzaak?'

En zulke motieven ziet hij niet: "Wat is nou eigenlijk de noodzaak om dit te doen? En is die zodanig dat het zo'n ingrijpende maatregel als afwijken van het hele EU-asielrecht of van specifieke onderdelen daarvan, dat die dat rechtvaardigt?"

Oostenrijk, die deze constructie eerder probeerde, motiveerde haar aanpak met bijvoorbeeld een tekort aan schoolplekken. "Maar dat is geen juridische noodsituatie in de zin van het verdrag. Dat is eerder politiek ongemak", zegt de universitair docent.