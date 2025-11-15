Geen smartphone, maar een startphone: steeds meer ouders willen simpelere eerste telefoon voor kind

Ouders met kinderen herkennen vast de vraag: wanneer mag ik een telefoon? Die eerste telefoon is nu nog vaak een smartphone. Maar een groep ouders hoopt dat dat steeds vaker een 'startphone' wordt: een telefoon waar je alleen mee kan bellen en sms'en.

Een van de voorvechters van de eenvoudige telefoon is techjournalist Alexander Klopping. Samen met de initiatiefnemers van Smartphonevrij Opgroeien riep hij begin deze week bedrijven op om het aanbod van startphones te vergroten. Simpele startphone "Ik heb een berichtje gestuurd naar de CEO van Amazon, en gezegd: 'Zo'n startphone categorie, zou dat niet een goed idee zijn?'", vertelt Klopping. "Zij hebben dat opgepakt, daar heb ik een post van gemaakt op LinkedIn en daar kwamen heel veel reacties op van andere webwinkels en providers." Inmiddels hebben steeds meer bedrijven de simpelere telefoon in de verkoop en daar is de techjournalist blij mee."Dit verspreidt zich nu als een lopend vuurtje. En wat we hopen is dat dat nu gemeengoed wordt."

Verslavende apps Want nu hebben ouders vaak geen keuze als het gaat om de telefoon voor hun kinderen, vertelt Klopping. "Je ziet dat ouders een smartphone aan hun kind geven, omdat dat dan de enige optie is. In eerste instantie omdat ze willen dat hun kind bereikbaar is." Logisch, zegt hij. "Maar eigenlijk krijg je bij een smartphone ook al die verslavende apps cadeau. En wij zeggen, stel dat nou uit tot het kinderbrein wat meer ontwikkeld is." In de tussentijd kun je een kind bereikbaar houden door ze een startphone te geven, stelt de techjournalist voor. "Een telefoon zonder internet en met een batterij die 2 maanden meegaat." Het liefst wel een smartphone De 11-jarige Bo Wille heeft zo'n telefoon. Ze kan bellen en sms'en, maar niet op TikTok of Snapchat. "Ik had het liefst natuurlijk wel een smartphone gehad. Dan kan je gewoon echt whatsappen, filmpjes sturen, beeldbellen en al dat soort dingen", vertelt ze.

Alle meiden in de klas zitten in een groepsapp en sturen elkaar dan gifjes of bellen met z'n allen. Ik kan daar dan niet in Bo Wille (11) over haar startphone

Maar haar vader Niels wil het moment dat ze een smartphone krijgt nog even uitstellen. "Ik zie ook wat het met mij doet, de telefoon heeft voor mij een sterk verslavend effect. Ik vind het zelf ook best lastig om dat los te laten", legt hij uit. "Dus dat proberen we voor haar zo lang mogelijk uit te stellen, zolang dat lukt." Gifjes sturen en met z'n allen bellen Als ze 13 wordt krijgt Bo wel een smartphone, maar tot die tijd moet ze het doen met haar startphone. "Ik begrijp het wel, maar ik vind het ook stom", geeft ze toe.

"Alle meiden in de klas zitten in een groepsapp en sturen elkaar dan gifjes of bellen met z'n allen", vertelt Bo verder over het niet hebben van een smartphone. "Ik kan daar dan niet in." Smartphone hoeft niet gelijk Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons leven, ziet ook techjournalist Klopping. "En ik denk dat ouders ook denken; op een gegeven moment moet het toch. Dat is ook heel begrijpelijk. Er is alleen een alternatief, je hoeft niet gelijk een smartphone, je kan beginnen met een startphone." Vader Niels ziet dat het onderwerp op school ook een veelbesproken onderwerp is. "Er zijn steeds meer ouders met dit onderwerp bezig hoor ik, dus ik hoop dan ook van harte dat deze simpelere telefoon een vlucht neemt."