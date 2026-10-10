Geen regenboogvlag bij gemeentehuis Oldebroek, maar wel bij de kerk: 'We moeten elkaar respecteren'

Zondag wappert op veel plekken de regenboogvlag voor Coming Out Day, maar de vlag zorgt niet overal voor verbinding. Oldebroek besloot als eerste gemeente om de vlag niet meer bij het gemeentehuis te hijsen. Het zorgt voor onrust onder de bewoners.

Een meerderheid van de raad in Oldebroek stemde deze week voor het definitief schrappen van het lokale lhbti+-beleid. Het zorgt voor veel discussie en onrust, daarom nam een aantal inwoners deze week het heft in eigen handen: waar de vlaggenmast bij het gemeentehuis zaterdag leeg blijft, hangen tientallen dorpsgenoten de regenboogvlag uit protest aan hun eigen gevel. Gevoel van onveiligheid Zo ook Ben Boin. Hij is voor even terug in zijn geboorteplaats. Hij vertrok een aantal jaar geleden uit Oldebroek, deels omdat Ben zich als transgender man daar niet op zijn plek voelde. "Het is voor mij gewoon niet de plek waar ik in veiligheid en voor mezelf mijn eigen leven kon leiden", vertelt hij. Het besluit zorgt voor een gevoel van onveiligheid, ziet Ben. Hij was de eerste persoon die de vlag in 2021 bij het gemeentehuis hees, toen het lhbti+-beleid daar werd ingevoerd. Nu het besluit is teruggedraaid, voelt dat voor hem als een grote stap terug. "Ik denk dat ze voor een heleboel onzekerheid gaan zorgen."

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Meer onenigheid Zondag is het Coming Out Day, een internationale dag die draait om openlijk uitkomen voor je geaardheid of identiteit. Vanwege de zondagsrust wordt hier op zaterdag bij stilgestaan door bewoners van Oldebroek. De eerste vlag wordt die dag gehesen bij de Kruiskerk in Wezep, onder goedkeurend oog van dominee Han Wilmink. Hij hangt elk jaar de regenboogvlag op, maar volgens hem is het dit jaar extra belangrijk. "Ik vind het gewoon tragisch", zegt hij over het besluit van de gemeente. "Het leidt volgens mij alleen maar tot meer onenigheid. Dat mensen zich niet gezien voelen." Onchristelijk Volgens de partijen Christelijk Verbond Oldebroek (CVO), de SGP en Algemeen Belang Oldebroek, die voor het besluit stemden, zou de vlag 'onchristelijk' en een 'woke-uiting' zijn waarin niet iedereen in Oldebroek zich herkent.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. dominee Han Wilmink over het ophangen van de regenboogvlag