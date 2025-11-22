Geen pijnbestrijding of verloskundige bij de geboorte: waarom een 'oerbevalling' gevaarlijk kan zijn

Een kleine maar groeiende groep vrouwen wil het bevallen helemaal op eigen kracht doen geïnspireerd door vrouwen die nu op social media "free birth" promoten. Universitair docent Verloskundige Wetenschap, Bahareh Goodarzi, bij het Amsterdam UMC/VUmc, ziet dat er risico's zijn.

Niet aan te bevelen

Volgens Goodarzi is het daarom niet aan te bevelen om zonder enige begeleiding te baren. "Het is fijn als er iemand bij is die je kan helpen en je door het proces heen kan begeleiden."

Die persoon kan beoordelen of het goed gaat en of er iemand nodig is die je hulp kan geven als dat nodig is, vertelt ze. "Daarvoor is het is belangrijk dat het iemand is met veel kennis en ervaring. En dat zijn over het algemeen medisch getrainde professionals."

Twee kanten

Goodarzi benadrukt wel dat er twee kanten aan het verhaal zitten. "Kijk, je kunt het hebben over de wens van individuen die iets hebben meegemaakt waardoor ze hiervoor kiezen óf het het algemene beeld wat in de media wordt verkondigd."

"De boodschap van zwangeren die ervoor kiezen om zonder iemand erbij te baren, komt er eigenlijk op neer dat je in een medisch systeem terechtkomt en er vervolgens van alles gebeurt wat je niet wil", vertelt ze verder. "En daar ligt een kern van waarheid in omdat er vrouwen zijn die hebben meegemaakt dat er niet naar hun wensen werd geluisterd."