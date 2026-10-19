Geen luchtafweer, schuilkelders of zelfs een noodplan: Nederland onvoldoende voorbereid op oorlogsdreiging

Een aanval op Nederland klinkt misschien ver weg, maar volgens luitenant-kolonel buiten dienst Patrick Bolder zijn we bij een groot militair conflict wel degelijk een doelwit. "We hebben een aantal strategische doelen in Nederland zelf, zoals Schiphol maar ook belangrijke havens. Dat kan je niet allemaal beschermen. Dan moet je keuzes maken."

'We komen tekort'

De boodschap naar de burgers is daarom de laatste jaren duidelijk: bereid je voor op een crisissituatie. Maar volgens Bolder moet de overheid hier zelf ook meer aan doen. Ten eerste is Nederland onvoldoende voorbereid op een eventuele luchtaanval, zegt Bolder.

"We hadden een paar goede afweersystemen, maar de helft daarvan hebben we aan Oekraïne gegeven", legt hij uit. "De nieuwe systemen die we hebben besteld, komen pas over vier jaar. En zelfs dán hebben we nog niet genoeg raketten om ons echt goed te verdedigen. We komen simpelweg tekort."

Schuilkelders

Mocht het dan toch misgaan, dan is het maar de vraag waar burgers naartoe kunnen, zegt de defensiespecialist. "Die plekken zijn er dus niet echt." Volgens hem zijn burgers zelf ervoor verantwoordelijk dat ze een paar dagen kunnen overleven in een noodsituatie, maar heeft ook de overheid een belangrijke taak in het veilig houden van de bevolking.

"We hebben in Nederland vroeger schuilkelders gehad in de Koude Oorlog, maar daarna dachten we dat er nooit meer oorlog zou komen. Die bestaan eigenlijk niet meer, dus we hebben geen plekken om onze bevolking veilig te houden."