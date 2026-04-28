Geen deepfakes en nepliedjes meer? Hoe aanvraag van een merknaam Taylor Swift en andere artiesten kan beschermen tegen AI
Taylor Swift, een van de grootste popsterren van deze generatie, heeft een officiële aanvraag gedaan om haar muziek, uiterlijk én stem als handelsmerk vast te leggen. De zangeres hoopt zich hiermee beter te kunnen beschermen tegen AI.
Door van zichzelf een officieel merk te maken, is de zangeres straks beter beschermd tegen deepfakes en nepliedjes. Voor het kopiëren van merken gelden namelijk speciale regels en dit zou ervoor kunnen zorgen dat Taylor Swift bij het aanspannen van een rechtszaak eerder in het gelijk wordt gesteld.