Galerijflats uit jaren 60 voldoen niet meer aan bouwnorm, zijn bewoners nog veilig? 'Heleboel rotte appels in het mandje'
Bewoners van twee flats in Zeist moeten voorzichtig zijn met lopen over de galerij. De wapening in het beton van deze flats uit de jaren 60 voldoet niet aan de huidige bouwnormen. De vraag is nu of flats die in deze periode zijn gebouwd nog veilig zijn.
Het is niet de eerste keer dat galerijflats uit de jaren 60, zoals die in Zeist, als onveilig worden bestempeld. Zo ging het in 2011 nog mis in Leeuwarden, daar stortte de galerij van een flat in. Bij het ongeluk vielen er geen gewonden, wel werden de bewoners van de flat geëvacueerd.