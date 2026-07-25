Gaat dit de weg wel veiliger maken? Politie komt met puntensysteem voor gevaarlijke bestuurders
Een appje versturen of met een glaasje te veel op rijden: voor dit soort verkeersonveilig gedrag krijg je binnenkort niet alleen een boete, maar ook een strafpunt. Verkeershufters zijn al jaren een grote ergernis, maar het is de vraag of dit gaat helpen.
Het doel van het nieuwe systeem is om asociale bestuurders beter in beeld te krijgen, blijkt uit berichtgeving van RTL Nieuws. Op dit moment bestaat er al een puntensysteem voor jonge bestuurders, waarmee verkeersovertredingen strenger kunnen worden bestraft. Het nieuwe systeem geldt voor alle bestuurders en is vooral bedoeld om veelplegers gerichter aan te pakken.
Zes strafpunten
Het werkt zo: als een bestuurder door een agent wordt betrapt op gevaarlijk rijgedrag, zoals het niet dragen van een gordel of appen, wordt één strafpunt uitgedeeld. Bij zwaardere overtredingen zijn dat er twee of drie. Bij zes strafpunten kom je op een lijst van veelplegers. Snelheidsovertredingen van flitspalen tellen overigens niet mee, omdat daarbij niet kan worden vastgesteld wie de chauffeur is.
Wat de gevolgen van zes strafpunten zijn, wordt op dit moment nog besproken. Het zou kunnen dat bestuurders een verplichte CBR-cursus moeten doen, die nu ook al verplicht is voor mensen die onder invloed hebben gereden.
Doorn in het oog
Veelplegers in het verkeer zijn de politie al jaren een doorn in het oog. Toch is het de vraag of dit de oplossing is, zegt verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Ogenia. "Wat het oplevert is dat je een grens stelt en duidelijk maakt 'tot hier en niet verder'", zegt hij. Hij denkt wel dat er duidelijke gevolgen moeten zitten aan verkeersovertredingen om deze aanpak echt effectief te laten zijn.
Op dit moment is de aanpak er vooral op gericht om de groep in beeld te krijgen die gevaar op de weg veroorzaakt, maar volgens Dicke-Ogenia is het belangrijk dat de politie ook iets met deze informatie kan doen. "Bijvoorbeeld door zo iemand beter te gaan volgen of sancties op te leggen."