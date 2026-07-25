Gaat dit de weg wel veiliger maken? Politie komt met puntensysteem voor gevaarlijke bestuurders

Het doel van het nieuwe systeem is om asociale bestuurders beter in beeld te krijgen, blijkt uit berichtgeving van RTL Nieuws. Op dit moment bestaat er al een puntensysteem voor jonge bestuurders, waarmee verkeersovertredingen strenger kunnen worden bestraft. Het nieuwe systeem geldt voor alle bestuurders en is vooral bedoeld om veelplegers gerichter aan te pakken.

Zes strafpunten

Het werkt zo: als een bestuurder door een agent wordt betrapt op gevaarlijk rijgedrag, zoals het niet dragen van een gordel of appen, wordt één strafpunt uitgedeeld. Bij zwaardere overtredingen zijn dat er twee of drie. Bij zes strafpunten kom je op een lijst van veelplegers. Snelheidsovertredingen van flitspalen tellen overigens niet mee, omdat daarbij niet kan worden vastgesteld wie de chauffeur is.

Wat de gevolgen van zes strafpunten zijn, wordt op dit moment nog besproken. Het zou kunnen dat bestuurders een verplichte CBR-cursus moeten doen, die nu ook al verplicht is voor mensen die onder invloed hebben gereden.