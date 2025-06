Gaat Amerika meevechten in conflict Israël-Iran? 'Donald Trump ziet hoe goed Benjamin Netanyahu het nu doet'

Toch zijn dit nog geen tekenen dat Amerika zich officieel zal 'mengen' in het conflict tussen de twee landen in het Midden-Oosten. Wel zal president Donald Trump de komende uren de knoop door moeten hakken, zegt zijn achterban die erg verdeeld is.

Trumps eerste internationaal conflict

"Het is echt fascinerend wat we nu zien", zegt Amerika-verslaggever Tom van 't Einde over de situatie. Dit is namelijk de eerste keer dat er een groot internationaal conflict losbarst, terwijl Donald Trump president is. "Bij al die andere oorlogen kon hij zeggen: 'Dat was Biden en daar had ik allemaal niets mee te maken.' Maar dit gebeurt gewoon terwijl hij in het Witte Huis zit."

De situatie zorgt ervoor dat Trump nu voor een groot dilemma komt te staan, tijdens zijn campagne heeft hij namelijk belooft zich als president niet langer te meningen in oorlogen waar Amerika niets mee te maken heeft. "Maar nu staat hij voor een keuze om dat misschien toch wel te gaan doen."