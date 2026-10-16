Friese binnenschippers teleurgesteld dat oude spoorbrug bij Leeuwarden voorlopig niet vervangen wordt

De spoorburg over het van Harinxmakanaal bij Leeuwarden wordt toch niet vervangen door een aquaduct. Er is te weinig geld om alle infrastructuur aan te pakken en de brug bungelt onderaan de prioriteitenlijst. "Een gemiste kans."

De Leeuwardense Wethouder Evert Stellingwerf is teleurgesteld over het besluit van het kabinet

Ze vragen er al jaren om: geld voor een nieuwe spoorbrug in Leeuwarden. Vandaag werd de lijst van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bekend. En wat blijkt; tot groot verdriet van bestuurders en binnenschippers komt het geld er weer niet. Extra vaartijd Ramon Winia kwam in het voorjaar van 2023 hard in aanvaring met de oude spoorbrug. "De brug ging dicht toen ik halverwege was en toen kwam ineens de stuurhut naar bedenen." Hij kon nog maar net op tijd wegduiken. Op foto's is te zien dat het dak eraf is geschoven. Overal ligt glas en verwrongen staal. Ook al was de aanvaring niet de reden dat de spoorbrug vervangen zou gaan worden, toch is Ramon teleurgesteld. "Het kost je als schipper sowieso tijd dat je die spoorbrug door moet, zeker een half uur extra want je moet wachten tussen de brugdelen."

Onderaan de lijst De spoorbrug stond mede daarom sinds 2022 op de lijst om vervangen te worden. Geld was er ook al gereserveerd: 80 miljoen euro door de Rijksoverheid en nog eens 25 miljoen vanuit de regio. De argumentatie van CDA en VVD was destijds dat de burg een 'knelpunt' vormde in de verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad. Met een nieuw aquaduct zouden er meer treinen kunnen rijden en voor de scheepvaart zou alles soepeler gaan verlopen. Maar het gaat voorlopig niet gebeuren. Het kabinet trekt weliswaar 18 miljard euro uit om bruggen, sluizen en andere infrastructuur te renoveren of vernieuwen maar Leeuwarden bungelt met de spoorbrug onderaan de lijst. 'Een gemiste kans' De Leeuwardense Wethouder Evert Stellingwerf is teleurgesteld, ook omdat het vervangen van de spoorbrug veel voor de regio kan betekenen. "Ik vind het een gemiste kans. Dit is een vrij kwetsbaar punt in het spoornet van Noord-Nederland." "Als er een schip komt, dan moet die brug open. Dat gebeurt een paar keer per uur, dus dat maakt dat de dienstregeling hier heel kwetsbaar is."