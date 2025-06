Frans Timmermans wil premier worden, maar moet kiezers nog overtuigen: 'Bij linkse partijen is er altijd kritiek op leider'

'Het land staat stil'

Dat wil de voormalig Eurocommissaris doen met een focus op de inhoud. "Ik denk dat we aan Nederland kunnen laten zien dat we Nederland weer op de rails kunnen zetten. Dat we weer samen vooruit kunnen. Want het land staat nu al twee jaar stil."

"Ik vind het ook heel erg dat in Nederland heel veel mensen met enig wantrouwen naar elkaar kijken. Als iemand iets anders is, of een andere achtergrond heeft, of een ander geloof. Daar moeten we vanaf. We hebben elkaar heel hard nodig in het land, schouder aan schouder."

Aanvallen van de VVD

VVD-leider Yeşilgöz haalde stevig uit naar Timmermans in het debat na de val van het kabinet. Op de vraag of een stem op de VVD ook een stem op Timmermans is, reageerde ze met een fel "nee, absoluut niet!". Saillant, omdat ze Wilders op dat moment nog niet afwees. Timmermans kiest een andere strategie. Hij wil geen olie op het vuur gooien.

"Zij is partijleider van de VVD, en ik ga heel zakelijk met haar om. Inhoudelijk liggen onze partijen ver uit elkaar. Dat geeft nogal meningsverschillen op de inhoud. Maar ik heb geen enkel probleem met de persoon van Dilan Yeşilgöz", bezweert hij. "Integendeel, ik vind haar vaak heel aardig."