Flitspalen die op telefoons controleren leveren duizenden boetes op: wat dat betekent voor veiligheid in verkeer

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van alle weggebruikers wel eens zijn telefoon pakt in het verkeer. En geschat wordt dat dat in Nederland elk jaar tot enkele tientallen doden en honderden gewonden leidt. En dus probeert de politie dat te voorkomen.

In mei werd de eerste focusflitser geplaatst in Den Haag en nu een paar maanden later staan er al elf in ons land. En dat leidt dus tot meer boetes, maar wat dit voor de veiligheid betekent, dat is nog niet duidelijk.