Fietstassen van ondernemer Lane zijn volledig 'made in America', toch komt ze in problemen door handelsoorlog Donald Trump

Oveja Negra produceert fietstassen, volledig gemaakt in de Verenigde Staten. Alles gebeurt hier lokaal én duurzaam: de materialen komen uit Amerika in plaats van uit China, de werkplaats bevindt zich in Salida, Colorado en de werknemers komen uit de buurt. Maar juist dit schoolvoorbeeld van 'Made in the USA' is slachtoffer van Trump-beleid.

Dreigende tarieven raken iedereen

Lane Willson heeft in de afgelopen 13 jaar van haar droom een goedlopend bedrijf gemaakt. Jaar op jaar groeide de omzet van Oveja Negra met 10 tot 15 procent. Ze betaalt haar werknemers fair, biedt goede arbeidsvoorwaarden en werkt dus alleen maar met Amerikaanse grondstoffen. Alles waar Trump zich hard voor zegt te maken.

Maar sinds de handelsoorlog tussen de VS en China opnieuw is opgelaaid, is alles anders. "We hebben plotseling veel klanten verloren. Zowel in binnen- als buitenland. De groothandels bestellen niet meer, en dat komt vooral door de dreiging van nieuwe importtarieven", vertelt Lane.