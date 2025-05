Farmaceut AbbVie aangeklaagd voor 'excessieve winst' op reumamedicijn

Stichting Farma ter Verantwoording klaagt farmaceut Abbvie aan voor het maken van hoge winsten op het medicijn Humira. Het middel kwam in 2004 in Nederland op de markt voor mensen met reuma, maar het bleek ook goed te werken bij de ziekte van Crohn en bij bepaalde huidziekten.

De stichting stelt dat de farmaceut 'excessief veel geld' heeft verdiend met Humira, zo'n 1 miljard euro te veel in Nederland. "We willen dat de rechter zegt dat dit te veel was. En dat er daardoor verdringing van zorg is opgetreden", zegt voorzitter Wilbert Bannenberg.