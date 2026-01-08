Extreem geweld tegen hulpdiensten tijdens jaarwisseling: hoe het mis heeft kunnen gaan

Afgelopen nieuwjaarsnacht was nog gewelddadiger dan andere jaren. In totaal werden er 406 politiemensen en 122 andere hulpverleners slachtoffers van geweld. "Wat we in de cijfers zien is dat het overgrote deel tussen de 12 en 25 jaar zit", vertelt nationaal commandant jaarwisseling Paul Entken. "Het is wel echt triest dat kinderen op die manier tegen de politie tekeer gaan."