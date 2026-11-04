Explosie Tarwekamp veroorzaakte grote schade aan balletschool van Joanna (90): 'Maar ik geef weer iedere dag les'

"De explosie was vreselijk. Alles was geruïneerd, alles wat kapot", vertelt Joanna van der Pijl. Ze runt haar school al sinds de jaren 70, alleen moest deze na de explosie tijdelijk dicht vanwege alle schade. "Maar ik ben eigenlijk nog een licht geval. De winkel en het restaurant naast mij, die mensen zijn getraumatiseerd en ook nog niet open. Het is echt een verschrikking."