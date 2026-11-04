Explosie Tarwekamp veroorzaakte grote schade aan balletschool van Joanna (90): 'Maar ik geef weer iedere dag les'
2 jaar na de verwoestende explosie aan de Tarwekamp start de strafzaak tegen de vier verdachten. Bewoners en ondernemers proberen zich sinds het schokkende incident te herpakken. Zo ook Joanna (90) die een balletschool heeft naast de geëxplodeerde zaak.
"De explosie was vreselijk. Alles was geruïneerd, alles wat kapot", vertelt Joanna van der Pijl. Ze runt haar school al sinds de jaren 70, alleen moest deze na de explosie tijdelijk dicht vanwege alle schade. "Maar ik ben eigenlijk nog een licht geval. De winkel en het restaurant naast mij, die mensen zijn getraumatiseerd en ook nog niet open. Het is echt een verschrikking."