Europees verbod op AI-uitkleedapps moet gebruik verminderen, maar heeft dat nut? 'Regel is niet nodig'
Er komt in Europa een verbod op zogenaamde AI-uitkleedapps. Dat zijn apps die kleding weghalen bij mensen op foto's. Dat wordt nu vaak gebruikt voor wraakporno. Maar de vraag is of zo'n verbod het gebruik hiervan ook kan verminderen.
Je hoort er de laatste tijd veel over: apps waarin je een gewone foto van iemand uploadt, waarna AI daar naaktbeelden van maakt. Die beelden zijn dus niet echt, maar kunnen wel enorme gevolgen hebben voor slachtoffers, vaak jonge vrouwen of kinderen. En dus sloot de EU vandaag, na 9 uur onderhandelen, een akkoord om ze te verbieden.