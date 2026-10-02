Elon Musk gaat militair AI-project leiden: hoe techmiljardairs oorlogsvoering veranderen

De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft 'Project Meridian' aangekondigd, dat volgens hem 'de toekomst van oorlogsvoering' wordt. En daar moeten techondernemers als Elon Musk bij gaan helpen. Hun rol wordt zo (nog) groter in de moderne oorlogsvoering. Hoe gevaarlijk is dat? Want hun belang is niet altijd hetzelfde als dat van de staat.