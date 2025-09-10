Eindelijk schadevergoeding voor kopers 'sjoemeldiesels': ruim 100.000 Nederlanders krijgen geld terug van Volkswagen

Volkswagen gaat kopers van zogenoemde 'sjoemeldiesels' een schadevergoeding betalen. In Nederland gaat het om ruim 100.000 mensen die een Volkswagen, Audi, Škoda of Seat met de verboden sjoemelsoftware hebben gekocht. "Na bijna 10 jaar een overwinning."

Tweedehands Volkwagens staan te koop bij een autodealer in Duitsland

De Duitse autofabrikant heeft in Nederland een definitieve schikking getroffen rond 'dieselgate' met de Consumentenbond en andere organisaties. Kopers van auto's met de beruchte EA189-dieselmotor komen in aanmerking voor de schadevergoeding. Gedupeerden kunnen tot 2.500 euro terugkrijgen. 'Bijna 10 jaar op gewacht' De Consumentenbond noemt de schikking een overwinning voor meer dan 100.000 autobezitters en een historische stap in een slepende kwestie. "Onze leden hebben hier bijna 10 jaar op gewacht", zegt woordvoerder Joyce Donat. "Volkswagen hield steeds vol dat Nederlandse kopers geen schade hadden", legt ze uit. "Uiteindelijk waren ze bereid om met ons om tafel te gaan na uitspraken van verschillende rechters. We zijn blij dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten."

Nieuw en tweedehands Hoeveel een gedupeerde krijgt, verschilt per situatie. Het hangt ervan af of de auto nieuw of tweedehands is, en of deze voor of na 2015 is gekocht. Voor een tweedehands aankoop kan het bedrag oplopen tot 1.250 euro, voor een nieuwe auto gaat het om maximaal 2.500 euro. De Consumentenbond spreekt van 'een hele goede deal'. "De bedragen liggen in het buitenland misschien hier en daar iets hoger, maar wij hebben de schikking kunnen sluiten voor een veel bredere groep", benadrukt woordvoerder Donat.

Info Kan ik een schadevergoeding krijgen? Heb jij sinds 2009 een (tweedehands) Volkswagen, Audi, Škoda of Seat met een EA189-dieselmotor gekocht? En heb je deze auto meer dan 30 dagen in je bezit gehad en kan je dat bewijzen? Dan hoor je waarschijnlijk bij de groep die (alsnog) recht heeft op compensatie. Aanmelden voor de vergoeding kan op dieselakkoord.nl, maar dat moet je wel voor woensdag 10 december doen.

Zeldzame schikking Een collectieve schikking zoals nu met Volkswagen is zeldzaam in Nederland. Eerder gebeurde dat bij de woekerpolisaffaire rond verzekeraars en bij de aandelenlease-affaire rond Dexia. In de zaak met de sjoemeldiesels zijn in ons land al wel eerder schadevergoedingen toegekend. Die volgden na een door Car Claim gewonnen collectieve zaak in 2021. Daarin bepaalde de rechter dat kopers recht hebben op prijsverlaging.

Niet meer in beroep In veel uitspraken hierna kregen gedupeerden 3.000 euro bij een nieuwe auto en 1.500 euro bij een tweedehands. Maar soms liep de schadevergoeding op tot meer dan 4.000 euro. Volkswagen ging in alle zaken in hoger beroep, waardoor mensen moesten wachten op hun geld. Met de nieuwe schikking vervallen die procedures en komt er nu één gezamenlijke oplossing voor iedereen. De huidige schikking dekt namelijk een grote groep kopers van auto's met EA189-dieselmotoren.

'Ik ben besodemieterd' Een van hen is Paul Gelderman uit Groningen. Hij kocht in 2011 een Volkswagen Polo, uit milieu-overwegingen. "Ik was trots op die auto, juist omdat hij zuinig en schoon zou zijn." Hij voelde zich dan ook 'bedrogen' toen het gesjoemel met de dieselmotoren werd ontdekt. Paul meldde zich daarom bij de Consumentenbond voor een proefproces. "Ik ben besodemieterd", zei hij over die stap. "Het gaat me om het principe. Ik doe dit niet voor het geld, ik doe dit ook voor al die andere mensen." Auto-industrie In april 2023 oordeelde de rechter dat Volkswagen hem 3.000 euro moest betalen wegens oneerlijke handelspraktijken en overtreding van EU-regels voor de uitstoot van stikstofoxiden. Volkswagen ging in hoger beroep, maar dat is met de nieuwe schikking nu van tafel. De Consumentenbond ziet het als een waarschuwing voor de hele auto-industrie. "Wij hopen dat andere fabrikanten die sjoemelden volgen en inzien dat je beter kan schikken dan jarenlang juridische procedures voeren", zegt woordvoerder Donat. "Wij blijven ons voor die gedupeerden inzetten."