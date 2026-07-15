Eikenprocessierups was toch weg? Waarom het kriebelbeestje nooit écht verdwijnt

Hoor je eikenprocessierups, dan denk je waarschijnlijk aan piekjaar 2019. Toen leek het beest overal te zitten en maakten ook veel mensen mee hoe erg de haartjes van het dier kunnen jeuken. Nu de rups terug is, wordt er vooral ingezet op bestrijding.

Bestrijding

Bijvoorbeeld in de gemeente Ede. "We hebben 31.000 eiken geïnventariseerd en daarin worden alle bomen digitaal vastgelegd en geregistreerd waar rupsen in zitten.", vertelt Sil Driessen van de Nationale Bomenbank. Met een soort grote stofzuiger worden de nesten van het dier leeggezogen zodat ze ergens anders kunnen worden verbrand.

Preventief te werk gaan tegen het beestje, is erg lastig. Daarvoor zou bijvoorbeeld gif ingezet kunnen worden, maar daarmee dood je ook andere rupsen die als voedsel dienen voor jonge vogels. "Je moet uiterst terughoudend zijn daarmee", vertelt Arnold van Vliet. "Want er zitten heel veel soorten op de eik."