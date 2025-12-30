'Een plek waar je terecht kan': zo maakt 'Nachtambassade' uitgaansleven in Eindhoven veiliger
Je hebt te veel gedronken, je grenzen worden overschreden of je voelt je onveilig. In het uitgaansleven komen dit soort situaties weleens voor. In Eindhoven is er daarom nu een Nachtambassade: een veilige plek waar ze mensen een luisterend oor bieden.
Uit onderzoek onder bewoners van Eindhoven bleek dat vooral jongeren zich 's nachts onveilig voelen, dus ontwierp social designer Imke Sloos, in opdracht van de gemeente, de Nachtambassade. Eerst bedoeld als proef, maar na 6 weken bleek het een succes. De ambassade blijft daarom zeker nog een half jaar staan.