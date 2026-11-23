EenVandaag heeft een nieuwe studio. Volgens hoofdredacteur René van Brakel is de warmte en toegankelijkheid van de nieuwe uitstraling belangrijk om dichter bij jullie, het publiek, te staan. "Nieuws hoeft niet afstandelijk te zijn."

Een nieuwe studio voor EenVandaag, dit is het idee: 'Willen graag naast ons publiek staan'

"Bij mij gaat het altijd om het vertellen van goede verhalen en het helpen van mensen om inzicht te krijgen in wat er speelt", legt Van Brakel uit. "En dan is het goed om dat te doen op een manier die toegankelijk is." Warme uitstraling Dat is ook de kern van de nieuwe studio: warm, van dichtbij en toegankelijk. Als het aan de hoofdredacteur ligt, is dat gelukt. "Als ik daar binnenloop dan denk ik: dit is precies wat we voor ogen hadden."

Als wij kijkers elke dag verwelkomen in de huiskamer, dan moet onze look-and-feel, het decor, de uitstraling, daar heel erg op aansluiten. EenVandaag-hoofdredacteur René van Brakel

"Het merendeel van de mensen die televisie kijken, doet dat gewoon in de huiskamer. Dus als wij kijkers elke dag verwelkomen in de huiskamer, dan moet onze look-and-feel, het decor, de uitstraling, daar heel erg op aansluiten", licht hij toe. Huidige stijl "Toen we 2,5 jaar geleden begonnen, hebben we heel goed gekeken naar wat alle andere actualiteiten- en nieuwsprogramma's doen." Daar kwam volgens Van Brakel de conclusie uit dat de gebruikelijke, koude kleuren en afstandelijkheid niet werken voor de huidige stijl van EenVandaag. "We vertellen je graag een verhaal vanuit ons journalistiek werk, maar de manier waarop we het vertellen mag aansluiten op jouw huiskamer. Vandaar die keuze."

'Amerikaanse trekjes' De nieuwe EenVandaag-studio is ontworpen door de Nederlandse Christine de Witte, die al jarenlang in de Verenigde Staten woont en ook verschillende Amerikaanse nieuwsstudio's ontwierp. De studio heeft ook wat 'Amerikaanse trekjes', maar volgens Van Brakel betekent dat niet dat we het 'op z'n Amerikaans' gaan doen. "In Amerika doen ze hun best om dichtbij hun publiek te zijn, omdat daar veel meer concurrentie is qua media-aanbod", legt hij uit. "Alleen schieten zij weleens best door in hun snelheid en dynamiek." Dus dat moest wat ingetogener om bij EenVandaag te passen. Objectief, maar niet afstandelijk "We hebben gezegd: 'Wat ons meer aanspreekt bij hen is de warmte.'" Volgens Van Brakel zagen Amerikaanse media de Europese studio's meer als sets in plaats van welkome omgevingen. "Nieuws is onafhankelijk en objectief, maar hoeft niet afstandelijk te zijn." Daarom was het volgens de hoofdredacteur handig dat ontwerper De Witte Nederlandse roots heeft. "Ze wist ook heel goed wat Nederlands is", gaat hij verder. "Dus ze had goed door hoe ze de Amerikaanse warmte kon vertalen voor een Nederlands publiek."

Ronin-camera Iets anders wat de komende tijd gaat opvallen is de nieuwe zogenoemde Ronin-camera. In de nieuwe studio is er ruimte voor de camera om bijna mee te lopen met de presentator. "Ik was zelf in Amerika en bezocht een nieuwsstudio waar dat al gedaan werd", legt de hoofdredacteur uit. "Toen ik meekeek vroeg ik me af waarom ik me zo dichterbij het gesprek voelde, waarom ze me veel beter konden vasthouden en waarom het verhaal veel beter bij mij overkwam. Toen dacht ik: dat komt door die camera." 'Echt een verandering' Die kennis is hiernaartoe gebracht en na een paar tests wist Van Brakel zeker dat hier wat inzit. Hij vertelt: "Er zit meer beweging in, we komen dichterbij en de presentator is het mij meer aan het vertellen."