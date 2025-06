Een klushuis kopen omdat je anders geen woning kan betalen, Vivian (28) en Martijn (35) deden het

"We zijn in totaal ongeveer 3,5 jaar op zoek geweest", vertelt Vivian (28) over hun zoektocht naar een nieuwe koopwoning in een krappe markt. "In het begin keken we vooral naar huizen die voor een groot deel al af waren. Ik ben best wel handig, maar met kinderen erbij klussen heeft niet onze voorkeur", vult Martijn (35) aan. Het stel heeft 2 kleine kinderen onder de 3 jaar.

'Bij het eerste kind paste het nog wel'

Maar nog voordat ze aan die gezinsuitbreiding begonnen, beseften Vivian en Martijn zich dat ze op een dag een grotere woning nodig zouden hebben. "Bij het eerste kind paste het allemaal nog wel", vertelt Vivian. "Toch zijn we toen al begonnen met kijken naar een andere woning." Want de twee weten dan al dat ze in de toekomst nog een kind willen.

Ze gaan op zoek naar een huis dat past en dat ze samen kunnen kopen. Het huis waar ze op dat moment in wonen, kocht Martijn eerder al in z'n eentje. "Maar we dachten, het is toch wel heel fijn om een plekje samen te hebben", legt Vivian uit.

'Absoluut geen klushuis'

Bovenaan de wenslijst voor de perfecte woning staat één ding, heel duidelijk: geen klushuis. Boren, zagen, of een nieuwe vloer leggen terwijl kleine kinderen rondlopen en kruipen, leek het stel geen goed idee.

"Alleen, de woningmarkt was best wel overspannen en we hebben heel veel woningen bekeken", vertelt Martijn over die periode. "Op een gegeven moment moesten we wat wensen van ons lijstje laten vallen."