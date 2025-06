'Een creditcard, moet je dan ook aflossen?' Fidessa raakte in de schulden, een probleem voor steeds meer jongeren

"We zien in de afgelopen 5 jaar een toename van bijna 50 procent", vertelt Michel van Leeuwen. Hij heeft een incassobureau en moet bij zo'n 45.000 jongeren schulden innen. "Het is belangrijk dat we zien dat het naar de toekomst toe echt een heel groot probleem aan het worden is. Want dit zijn dezelfde jongeren die graag een huis willen kopen of huren."