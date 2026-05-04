Eddy Boas (86) en zijn gezin overleefden de Holocaust, nu waarschuwt hij voor opkomend antisemitisme

Het verhaal van Boas is uniek: hij is onderdeel van het enige bekende gezin dat in zijn geheel het verblijf in concentratiekamp Bergen-Belsen overleefde. Samen met zijn vader, moeder en broer werd hij in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd, maar uiteindelijk overleefden ze het allemaal.

Naar Australië

Na de oorlog keerde het gezin terug naar Den Haag, maar door de kille ontvangst en het aanhoudende antisemitisme emigreerden zij in 1954 naar Australië. Hij woont nog steeds in Sydney en vanuit daar ziet hij de wereldwijde Jodenhaat toenemen. Nu is hij tijdelijk terug in Nederland, aan de ene kant om te herdenken en aan de andere kant om te waarschuwen.

Boas maakt zich niet alleen zorgen over het geweld en de bedreigingen waar de Joodse gemeenschap mee te maken heeft, ook vindt hij dat de overheid en de rest van de samenleving te onverschillig hierop reageert. En dat kan volgens hem gevaarlijke gevolgen hebben.