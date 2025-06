Dure keuringen voor rijbewijs 75+-bestuurders vanaf 2026 aangepast: 'Probleemgevallen worden er nu niet echt uitgehaald'

In 2024 werd minder dan 2 procent van de 95.000 medische keuringen afgesloten met een daadwerkelijke afkeuring. De effectiviteit van het huidige systeem is dus twijfelachtig, dat erkent ook het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Coen Itz van de Vereniging van Keuringsartsen vindt dat sommige collega's te laks zijn met het keuren van oudere bestuurders, en de toetsing vooral als verdienmodel zien. "Je moet er echt even de tijd voor nemen, zoals grondig de vragenlijst doornemen. En bijvoorbeeld de bloeddruk meten, of het zicht van de bestuurder controleren."

In Nederland rijden meer dan 1 miljoen 75-plussers rond. Eens in de zoveel tijd moet deze groep automobilisten een medische keuring ondergaan om te mogen blijven rijden. Dat kan elke 5 jaar zijn, of soms al na 1 of na 3 jaar. Maar de kwaliteit van deze keuringen zijn vaak onzorgvuldig en gehaast, is de kritiek.

Je moet een gezondheidsverklaring invullen en een keuringsarts voert een aantal medische testen uit. Vervolgens beoordeelt een medisch adviseur van het CBR het verslag hiervan, aan de hand van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Bij twijfel kun je daarna nog worden doorverwezen naar een onafhankelijkheidsspecialist of een rijtest krijgen. Meer vragen hebben we in dit artikel beantwoord.

'Fietsen zijn het probleem'

Oud-coureur Gijs van Lennep (83) is één van die senioren die nog vrijwel dagelijks achter het stuur zit: "Het probleem is toch vooral de fietsen, de e-bikes en fatbikes, noem maar op. Die houden zich aan geen enkele regel."

"Het is een kwestie van goed kijken en opletten. En als je ouder wordt, word je steeds beleefder. Dus ik geef hen vaak gewoon voorrang, ook al hoeft het niet." Met de rijervaring zit het goed bij Van Lennep. In de jaren 70 reed hij in de Formule 1, en won hij maar liefst twee keer de 24 uur van Le Mans, een jaarlijkse autorace in Frankrijk. In 1999 werd Van Lennep zelfs uitgeroepen tot de beste Nederlandse autocoureur van de eeuw.

'Verkoop je auto'

Van Lennep vraagt zich wel degelijk af of sommige leeftijdsgenoten nog wel veilig de weg op kunnen. "Een kennis vroeg me eens: 'Ken jij een arts die me ondanks mijn slechte ogen door de keuring helpt?' Ik antwoordde toen: 'Je moet gewoon je auto verkopen en een taxi nemen.' Dat werd me niet in dank afgenomen."

Zou hijzelf luisteren als iemand in zijn omgeving zou zeggen: 'Ga maar niet meer rijden, het wordt te gevaarlijk'? "Ja, daar zou ik het absoluut mee eens zijn, ik denk dat ik dat dan al lang zelf had gedaan."