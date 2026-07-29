Droogte bedreigt dijken in West-Nederland: waarom een tussenoplossing niet genoeg is

Zout water inzetten om de dijken nat te houden. Het is een serieuze optie volgens de Dijkgraaf van Rijnland, maar het is niet wenselijk. Zeker niet voor ondernemers in de bollen- en plantenteelt. Maar er moet wel snel iets gebeuren. Met een tussenoplossing - buffers die zoet water creëren - probeert het Hoogheemraadschap Rijnland tijd te winnen. "Dan hebben we tussen de 7 en de 10 dagen respijt."