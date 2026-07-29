Droogte bedreigt dijken in West-Nederland: waarom een tussenoplossing niet genoeg is
Een laag waterpeil door droogte is een grote bedreiging voor onze belangrijkste bescherming: de dijken. Om het gebruik van zout water uit te stellen, wordt er nu ingezet op een tussenoplossing. Maar ook die is niet lang houdbaar.
Zout water inzetten om de dijken nat te houden. Het is een serieuze optie volgens de Dijkgraaf van Rijnland, maar het is niet wenselijk. Zeker niet voor ondernemers in de bollen- en plantenteelt. Maar er moet wel snel iets gebeuren. Met een tussenoplossing - buffers die zoet water creëren - probeert het Hoogheemraadschap Rijnland tijd te winnen. "Dan hebben we tussen de 7 en de 10 dagen respijt."