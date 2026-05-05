Dronten moet bromgeluid van windmolens beter onderzoeken, en zal waarschijnlijk niet de laatste zijn
De rechtbank verplicht de gemeente Dronten om snel te onderzoeken of de windmolens in de gemeente niet te veel geluid maken, wat mogelijk schadelijk is voor de omwonende. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor andere gemeenten.
De gemeente heeft volgens de rechtbank te weinig onderzoek gedaan naar het geluid van de windmolens. Er is vooral gekeken naar certificaten, documenten en simulaties van de fabrikant van de molens, maar er is geen geluidmeting gedaan toen ze werden aangelegd. Dat moet nu waarschijnlijk alsnog gebeuren.