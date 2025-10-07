Door minder pesticiden meer bladluis in onze groenten: waarom dat erbij hoort
Bladluis op je groenten. Het klinkt niet heel smakelijk en komt steeds vaker voor. Dat komt omdat sinds 2018 een bepaald soort pesticide niet meer gebruikt mag worden. Toch valt er ook als consument wel wat te doen tegen de beestjes op je bord.
En ook telers kunnen bladluis voorkomen zónder pesticiden te gebruiken. Bijvoorbeeld door natuurlijke vijanden in te zetten, zoals lieveheersbeestjes. Er wordt steeds vaker mee geëxperimenteerd.