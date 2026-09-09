Door je baas opgehaald met de bakfiets: zo ervaarde schoonheidsspecialiste Laura de ov-staking

Het personeel in het openbaar vervoer staakt vandaag vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. In de maand september zijn hierom verschillende stakingen aangekondigd, maar de impact van deze is heel groot. Veel mensen zijn van het ov afhankelijk om op hun werk te komen.

Probleem van de werknemer

Volgens de wet moet je er zelf voor zorgen dat je op werk komt, zegt arbeidsrechtadvocaat Pieter van den Brink. "Het is het probleem van de werknemer", legt hij uit. Je werkgever hoort met je mee te denken, maar kan je ook verplichten om een verlofdag op te nemen als je niet op werk komt. Daarom is het soms zoeken naar creatieve oplossingen, zoals een taxi, met elkaar meerijden of toch thuiswerken.