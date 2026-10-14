Dit zijn de 6 genomineerde boeken voor de NS Publieksprijs 2026

Deze zes boeken maken kans op de publieksprijs: 'Adem' van Saskia Noort, 'Alles voor de reis' van Adriaan van Dis, 'Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht' van Francine Oomen, 'Kruistocht van een koningin' van Simone van der Vlugt, 'De overbodigen' van Herman Koch en 'Narcis' van Judith Franco. 'Adem' van Saskia Noort Een spannend boek over de bijna 50-jarige Marieke: een succesvolle vrijgezelle schrijfster die het allemaal voor elkaar lijkt te hebben. Maar van binnen heeft ze het zwaar. Ze voelt zich eenzaam, ziet haar uiterlijk veranderen en worstelt met haar scheiding, het moederschap en vooral met wie ze is op seksueel vlak. "Er worden veel boeken over de overgang geschreven, maar het komt in de romans weinig voor. Ik ben ook in de overgang en ik vind dat daar te weinig ruimte voor is in de literatuur. Ik weet inmiddels alles van mannen met allerlei fysieke ongemakken. Dat is heel literair, maar als vrouwen daarover schrijven is het heel erg 'vrouwengezeur'", zegt Noort over haar boek. Het is de achtste keer dat ze genomineerd is voor de NS Publieksprijs. "Het voelt altijd wel als tijd om te winnen, maar nu helemaal."

'Alles voor de reis' van Adriaan van Dis Een ontroerende roman over de ongeneeslijk zieke Eefje. Zij verblijft haar laatste weken in een hospice waar ze zowel haar man als haar minnaar kan ontvangen. Reizen gaat niet meer, maar samen met haar minnaar maken zij een vlucht in de verbeelding. "Ze maken de meest wonderlijke reizen, ze vluchten weg van de wetenschap dat je dood gaat en tegelijkertijd omarmen ze het leven", vertelt Van Dis. "Ik was helemaal niet van plan om het te schrijven, maar het zat kennelijk al in mij. Want waar het hart van vol is, loopt de pen van over." Van Dis won eerder de NS Publieksprijs in 2024 met zijn boek 'Naar zachtheid en een warm omhelzen'. Hij hoopt ook dit jaar weer te winnen: "Als ik zou worden uitverkoren voor de NS Publieksprijs, zou het een erkenning van het boek zijn. En een felicitatie voor de goede smaak van de lezer."

'Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht' van Francine Oomen Het tweede deel van de trilogie gaat over Rosa en haar vrienden die samen in hun paradijs in Portugal wonen. Een idyllisch leven, maar zeker niet zonder uitdagingen. Een boek over vriendschap, liefde en avontuur. "Ik was eigenlijk helemaal niet meer van plan om Hoe overleef ik-boeken te gaan schrijven, maar ik reageerde op een vraag uit het publiek: we hebben je nodig ook in deze fase van ons leven", legt Oomen uit. Ze is eerder genomineerd met het eerste deel van de trilogie 'Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?' en vindt het een eer dat ze weer genomineerd is: "Ik vind het ook heel fijn dat er zo aandacht komt voor het onderwerp. Dat is het mentaal onwelzijn, het mentaal welzijn van jongvolwassenen en vooral hun zoektocht naar zichzelf en een plek in de wereld. Winnen zou betekenen dat ik nog meer aandacht kan genereren voor dit onderwerp."

'Kruistocht van een koningin' van Simone van der Vlugt De historische roman volgt het leven van Isabel van Castilië, die in 1474 onverwacht wordt gekroond tot koningin, een uitzonderlijke positie in een wereld die wordt gedomineerd door mannen. Door haar visie en daadkracht gaf ze vorm aan het moderne Spanje zoals we dat nu kennen. "Het was echt een avontuur om dit boek te schrijven. Mijn man en ik zijn wel 4 of 5 jaar op reis geweest in Spanje. We zijn overal geweest waar het verhaal zich afspeelt. Het is bijna jammer dat het af is, want ik heb er zo van genoten", vertelt Van der Vlugt. "Winst zou een enorme erkenning betekenen, maar vooral ook de bevestiging dat er wel degelijk ruimte is voor historische romans. Iets wat uitgevers destijds betwistten, maar ik ben gewoon door blijven schrijven. En voila!"

'De overbodigen' van Herman Koch Een beklemmende roman over twee echtparen die een lange wandeling maken over de Cotswold Way in Engeland. Maar dan komen ze onderweg iets tegen wat ze liever niet waren tegen gekomen. Koch heeft de prijs eerder gewonnen met zijn boek 'Het diner' en is al meerdere keren genomineerd geweest: "Deze nominatie betekent voor mij toch wel een soort erkenning dat het een goed boek is. Ik vind het ook wel een leuke, democratische prijs waar je gewoon op mag stemmen en waarbij je niet afhankelijk bent van het humeur van één jurylid. En als je toch genomineerd bent, kun je maar beter ook winnen."