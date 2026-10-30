Dit moet je weten voor de midterm-verkiezingen in Amerika
Het is een spannende week voor Donald Trump: de Amerikanen gaan dinsdag namelijk naar de stembus voor de 'midterms'. Er wordt geen nieuwe president gekozen, maar de uitslag heeft wel veel invloed op wat Trump straks (nog) kan doen. Dat zit zo.
Want als de Democraten straks een meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden of zelfs in de Senaat, dan kunnen zij wetten en begrotingen blokkeren. Ook kunnen ze dan onderzoeken instellen naar Trump en zijn regering. In deze video leggen we uit hoe het Amerikaanse parlement, het Congres, precies werkt.