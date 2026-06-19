Dit moet je weten over Zweden, de volgende tegenstander van Oranje op het WK voetbal

Journalist en opiniemaker Sander Schimmelpenninck, woonachtig en werkzaam in Zweden, zegt dat voetbal kijken niet zo enorm leeft in het land. "Zweden hebben niet echt een kroegcultuur, ze zijn op zichzelf en op het gezin gefocust. Dus ik denk dat die vooral samen kijken in de tuin bij de barbecue." Volgens hem maakt het Zweedse elftal "heel weinig kans" op de overwinning, "net als Nederland overigens."

Geert den Ouden kent het land als voetballer. Hij heeft er in 2004 een jaar gespeeld, toen lag het niveau erg hoog. Dat is de afgelopen jaren wat minder, weet hij. "Het nationale team was eigenlijk een beetje in slaap gesust. Ondanks dat er een paar talenten speelden waren de prestaties niet zo goed. Maar door de overwinning in de kwalificatieronde - bijna een 'overval', zo onverdiend was het - op Polen staan ze nu toch op het WK." Volgens hem moet Nederland wel uitkijken. "Nu het team eenmaal daar is, gaan ze hun huid superduur verkopen."