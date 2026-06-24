Dit moet je weten over Tunesië, de volgende tegenstander van Oranje op het WK voetbal

Het kleine land probeert zich echt te onderscheiden als 'voetballand'. Corean Drost kan daarover meepraten. De half-Tunesische voetballer speelt in het jeugdelftal van het land. "Ze nemen het echt serieus", vertelt hij over hoe de sport in het land wordt gezien. "Ze zijn ook echt op zoek naar goede spelers." Voor hem staat voetbal in het land voor 'hard werken'.

Meer dan een spelletje

Geograaf Paolo De Mas, die gespecialiseerd is in Tunesië, weet te vertellen dat voetbal daar meer is dan een spelletje. "Soms wordt gezegd dat voetbal oorlog is", vertelt hij, "maar het is zeker politiek." Zo worden de stadions gebruikt om kritiek te uiten op de regering. "Op spandoeken zie je politieke uitspraken: 'We willen vrijheid, we willen democratie, stop de onderdrukking van het volk.' Het is iets meer dan 'hi-ha-hondenlul'", schetst De Mas.