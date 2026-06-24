Dit moet je weten over Tunesië, de volgende tegenstander van Oranje op het WK voetbal

In de nacht van donderdag op vrijdag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd op het WK. Oranjes tegenstander deze keer: Tunesië. We praten je bij over het Noord-Afrikaanse land op gebied van voetbal en geopolitiek.
Het kleine land probeert zich echt te onderscheiden als 'voetballand'. Corean Drost kan daarover meepraten. De half-Tunesische voetballer speelt in het jeugdelftal van het land. "Ze nemen het echt serieus", vertelt hij over hoe de sport in het land wordt gezien. "Ze zijn ook echt op zoek naar goede spelers." Voor hem staat voetbal in het land voor 'hard werken'.
Meer dan een spelletje
Geograaf Paolo De Mas, die gespecialiseerd is in Tunesië, weet te vertellen dat voetbal daar meer is dan een spelletje. "Soms wordt gezegd dat voetbal oorlog is", vertelt hij, "maar het is zeker politiek." Zo worden de stadions gebruikt om kritiek te uiten op de regering. "Op spandoeken zie je politieke uitspraken: 'We willen vrijheid, we willen democratie, stop de onderdrukking van het volk.' Het is iets meer dan 'hi-ha-hondenlul'", schetst De Mas.
Op spandoeken zie je politieke uitspraken. Het is iets meer dan 'hi-ha-hondenlul'.geograaf Paolo De Mas over de voetbalbeleving in Tunesië
Hoe de wedstrijd gaat lopen, moeten we nog zien. Drost denkt in ieder geval dat de teams elkaar niet moeten onderschatten. "Nederland is een goede voetballende ploeg en Tunesië heeft een hardwerkende ploeg, dus het wordt een heel leuke wedstrijd, denk ik." Volgens De Mas moet Nederland niet vergeten dat er ook voetballers in het team zitten die in Europa zijn opgeleid. "Die hebben leren spelen in het stramien van het moderne voetbal. "