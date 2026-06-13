Dit moet je weten over Japan, de volgende tegenstander van Oranje op het WK voetbal

Met Japan treft Nederland een taaie tegenstander, weet Justin Hubner die 2 jaar in het land speelde voor de club Cerezo Osaka. "Toen ik in Japan speelde, heb ik altijd gezegd dat ik de Japanse competitie beter vind qua intensiteit." Maar Japan is meer dan alleen voetbal, het is ook een belangrijk land op het wereldtoneel. En waar Japan en Nederland als voetballanden totaal anders zijn, lijken ze best op elkaar als het gaat om internationale politiek.