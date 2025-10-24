Dit is waarom er deze Tweede Kamerverkiezingen meer campagnespotjes op radio en tv worden uitgezonden

Dat zegt Gerrit Voerman, emeritus hoogleraar politiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij legt uit dat er dit verkiezingsjaar strengere regels gelden. "Donateurs mogen maximaal 100.000 euro per jaar schenken." De aangescherpte regels voor giften aan partijen hebben direct gevolg, zo blijkt uit cijfers die het ANP vandaag publiceerde. Het totale bedrag dat grote geldschieters hebben gedoneerd aan partijen is gedaald van bijna 5,5 miljoen euro in 2023 naar 3 miljoen euro in 2025.

Waar geven de partijen hun (gedoneerde) budgetten aan uit? "Door Europese regelgeving is het niet meer mogelijk om betaalde advertenties op social media zoals Instagram en Facebook te plaatsen, om gericht kiezers te bereiken zoals dat vroeger wel kon", zegt Voerman. Daardoor moeten partijen sinds begin oktober op een andere manier reclame gaan maken en campagne gaan voeren. Het is een van de redenen waarom er nu meer campagnespotjes op televisie en radio te zien en te horen zijn.