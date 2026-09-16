Dit gaat Nederland merken van de nieuwe plannen van Europese Unie

In de speech van de EU-voorzitter vallen een paar plannen op. Zo wil de EU meer toenadering zoeken met Canada, en dat Noord-Amerikaanse land het eerste 'buitengewoon lid' van de Unie maken.

Nieuw beleid

Daarbij had Von der Leyen had het over het opzetten van een Europese veiligheidsraad die naast de NAVO kan bestaan en een Europees verbod op social media voor kinderen onder de 13 jaar. Ook migratie kwam aan het bod: om incidenten zoals in de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen, moet er volgens de voorzitter een plan komen voor betere Europese samenwerking.

Volgens Europa-deskundige Mendeltje van Keulen gaan we in Nederland de Europese plannen ook merken. "Een groot deel van de plannen van de Europese Commissie worden wetgeving in de lidstaten. Dus uiteindelijk zal het zeker leiden tot nieuw, Haags beleid."