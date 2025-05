Dit familiebedrijf knapt oorlogsmonumenten op voor herdenkingen: 'Fysiek bewijs van wat er toen is gebeurd'

In het Zeeuwse Nieuwerkerk staat Martin Timmerman in een wolk stof het borstbeeld van Adriaan Fondse te schuren. Het beeld komt uit Oosterland, een dorpje verderop, en herdenkt een lokale verzetsheld.

Opknapbeurt

In aanloop naar 4 mei krijgt het borstbeeld een make-over. "De letters waren niet goed meer leesbaar", vertelt Timmerman. "Dus nu zijn we het aan het opknappen. We brengen straks de naam en de data die op het monument staan opnieuw aan."

Het is een drukke periode voor het familiebedrijf van Timmerman. "We hebben ervaring met het verzorgen van monumenten die te maken hebben met de bevrijding. Dus rond deze tijd, eind april, hebben we daar veel werk aan."

Bekladdingen

Het gaat vooral om herstel van slijtage, vertelt hij. "Het is belangrijk, ook bij dit borstbeeld, dat de tekst goed leesbaar is. Daar besteden we veel aandacht aan. Soms moeten er lettertjes opnieuw gelakt worden, of in dit geval opnieuw aangebracht. Het is wel cruciaal dat je kunt zien aan wie het monument is opgedragen."

Soms worden monumenten beklad. "Gelukkig hebben mensen nog wel respect voor oorlogsmonumenten, maar er gaan weleens dingen mis. Dan is het zaak dat we, bij wijze van spreken, er dezelfde dag nog naartoe gaan om het op te knappen."