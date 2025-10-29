Het vertrouwen in de politiek is laag en sommige kiezers laten het stemmen aan zich voorbijgaan. Voor anderen is dit juist hét moment om voor het éérst naar het stemlokaal te gaan. Zo'n 360.000 jongeren mogen vandaag voor de eerste keer stemmen.

Deze drie jongeren stemmen vandaag voor het eerst: 'Spannend, maar ik heb er zin in'

Zahraa Alamani (21): 'Ik wil kiezen voor een grote partij zodat mijn stem wat waard is'

Bron: EenVandaag Zahraa brengt haar stem uit

EenVandaag haalde hen op met de auto en bracht ze naar de stembus. Een van die stemmers is niet, zoals je zou verwachten, 18 of 19 jaar oud maar 21. Toch mag zij vandaag voor het eerst stemmen. Zahraa Alamani heeft namelijk een paar weken geleden haar Nederlandse nationaliteit gekregen. Gisteren kon ze haar paspoort ophalen en vandaag gaat ze dus voor het eerst naar de stembus. Allereerste keer Ze heeft er slecht van geslapen. "Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het gaat en hoe het daar is. Het is voor mij echt de allereerste keer dat ik mag stemmen terwijl ik al 10 jaar in Nederland woon." Ze staat te trappelen om haar stem te laten horen. "Ja, want ik en andere jongeren zijn de toekomst. We moeten het samen gaan maken. Ik vind het heel belangrijk om ook mijn stem aan anderen te laten horen en gewoon te laten zien wat ik echt belangrijk vind. En deze kans krijg je bijna nooit. Een keer in de 4 jaar, als het goed is."

Stemmen voor anderen Zahraa heeft gestemd op GroenLinks-PvdA, ze stemt niet alleen omdat de partij goed voor haarzelf is, maar ook voor andere Nederlanders. "Wij wonen in Nederland en ik ben hier als asielzoeker naartoe gevlucht, dus ik wil het gewoon ook goed hebben voor andere mensen die hier in Nederland wonen." Ze ziet dat de partij oog heeft voor vluchtelingen maar ook steng is. "Ik vind dat goed", zegt Zahraa. "Ik vind dat Nederland gewoon recht heeft om een verblijfsvergunning te geven aan mensen die het echt verdienen." Goede plannen voor toekomst Voor de rest heeft GroenLinks-PvdA volgens Zahraa ook oog voor het klimaat, jongeren en onderwijs. "Ik vind gewoon dat zij een goed plan hebben voor de toekomst." Heel veel mensen dachten dat Zahraa voor DENK zou kiezen, maar dat heeft ze juist bewust niet gedaan. "DENK heeft niet zoveel zetels in de Tweede Kamer en er is nu een wedstrijd gaande tussen vier of vijf partijen. Ik wil kiezen voor een grote partij zodat mijn stem wat waard is." Ariane Elkenbracht (19): 'Dit is het moment dat het volk aan de macht is'

Bron: EenVandaag Ariane bij het stembureau

Ook de 19-jarige Ariane Elkenbracht mag vandaag voor het eerst naar de stembus. Ze was nog net niet stemgerechtigd voor de Europese Verkiezingen in 2024. Toen baalde ze. "Maar de Tweede Kamerverkiezingen is natuurlijk ook wel leuk om mee binnen te komen. Ik mag nu eindelijk en ik heb er veel zin in." 'Politiek junkie' Ariane omschrijft zichzelf als politiek junkie. "Ik ben er altijd zo mee bezig, ik volg alles op de voet." Ze kijkt debatten, het nieuws, alle talkshows. "En geloof het of niet, maar ik lees elke ochtend de krant."

Hoe zij het politieke klimaat momenteel vindt? "Sommige mensen vinden de politiek tegenwoordig chaos, maar ik denk dat dat in verkiezingstijd altijd wel een beetje zo is geweest. Maar natuurlijk is het wel fijn als het een beetje netjes blijft en niet altijd zo persoonlijk. Ik zeg altijd: 'Hard op de inhoud, zacht op de persoon." Internationale veiligheid Het belangrijkste onderwerp voor haar was internationale veiligheid. "Er is oorlog op ons continent en dat vind ik zelf best wel een beangstigend idee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we echt investeren in defensie en dat we goed moeten samenwerken als Europa." Haar stem gaat dan ook naar de VVD. "Ik kom zelf uit een hele linkse bubbel al mijn hele leven. Ik word er niet per se op afgerekend door mijn vriendinnen dat ik er soms wat anders in sta. We hebben er wel altijd wel goede gesprekken over."

'Volk is aan de macht' Stemmen is voor Ariane een feest, het maakt haar eigenlijk niet uit op welke partij je stemt, als je maar stemt. "Dat is het moment dat het volk eigenlijk aan de macht is. Dat je je eigen stem kan laten horen. En dan gebruik je dat moment", zegt ze tot slot. Tom van Baren (19): 'Soms denk je: heeft het nog wel zin om te stemmen?'

Bron: EenVandaag Tom vertelt over zijn stem

Op weg naar het stembureau zweeft Tom nog steeds. "Het ligt zo dicht bij elkaar. En sowieso: 'wil je tactisch stemmen, wil je niet tactisch stemmen en wat is tactisch stemmen? Moet je vertrouwen op de peilingen of moet je juist doen wat je wil?" Inclusief land Het blijft lastig maar hij wil op een partij stemmen die een toekomst schets waarin hij zichzelf herkent. "Ik zie Nederland als een heel inclusief land. En er zijn ook bepaalde partijen waarvan ik denk, nou daar zie ik niet een divers Nederland in. En daar ga ik dan natuurlijk niet op stemmen." Zijn informatie vergaarde hij vooral via social media. "Kijk, ik heb het gewoon druk met school. Ik heb het gewoon druk met werk. Dus soms is het af en toe lastig om je heel veel te verdiepen in sociaal politieke dingen omdat je soms ook denkt van: 'Heeft het nog wel zin om te stemmen?'"

Middenweg Uiteindelijk koos Tom voor D66. "Ik vind sowieso extreemlinks en extreemrechts allebei niet goed. De extremen daar kom je nergens mee. Juist de middenweg nemen is goed omdat je dan misschien een beetje van beide kanten krijgt." Hij hoopt op een positieve toekomst door zijn stem. "Dat ik een huis kan vinden, dat ik in een Nederland kan leven dat niet zoveel uitstoot als ze nu doen en een wereld die veel groener is."