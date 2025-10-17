Derde dode in 1,5 jaar bij militaire oefening: waarom die trainingen zo risicovol zijn
Opnieuw kwam er een militair om het leven bij een militaire oefening in Duitsland afgelopen dinsdagavond. Het is het derde soortgelijke ongeluk in 1,5 jaar. De trainingen moeten realistisch zijn en brengen daarom vaak risico's met zich mee.
Of de oefeningen te gevaarlijk zijn geworden? Volgens Sectorhoofd Landmacht van de AFMP Hans Treffers niet. "Ik denk niet dat de oefeningen te gevaarlijk geworden zijn. Militair optreden is complex en ingewikkeld en dat betekent dat je daar goed en hard voor moet trainen. Dat houdt ook in dat daar helaas risico's aan zitten."