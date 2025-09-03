Dema (22) en Luc (26) schreven mee aan Nationale 'Jeugdstrategie' om jongeren hoop en toekomstperspectief te geven

Nederland telt bijna 4 miljoen jongeren en die hebben allemaal dromen en doelen. Maar ze zien hun toekomst steeds minder rooskleurig in. En daar moet verandering inkomen met plannen die geschreven zijn door en voor jongeren: De Nationale Jeugdstrategie.

Luc (26) en Dema (22) zijn 2 van de 100 jongeren die maandenlang meedachten over deze strategie. Die bestaat uit de 9 grootste problemen waar jongeren tegenaanlopen en oplossingen die zij bedachten. De strategie was een wens van de voltallige Tweede Kamer die in 2023 gevraagd heeft om een langetermijnvisie voor en door jongeren. Die ligt er nu, gemaakt door de Nationale Jeugdraad, 100 jongeren en met input van zo'n 12.000 Nederlandse jongeren. Alleen is het nu de vraag of deze ook een plek krijgt in de plannen van een nieuw kabinet na de verkiezingen op 29 oktober.

Lees ook Opiniepanel 3 op 10 kiezers weten niet wat ze moeten stemmen, vaak omdat ze weinig vertrouwen hebben in politiek

Info Wat staat er in de Nationale Jeugdstrategie? De strategie is mede gemaakt door 12.000 jongeren die per thema hun meningen, ideeën en oplossingen hebben geleverd. Er zijn negen thema's uit gerold die elkaar en het leven van jongeren op verschillende manieren beïnvloeden.



- Mentale en fysieke gezondheid

- Onderwijs

- Wonen en leefomgeving

- Online wereld

- Werk en welvaart

- Klimaat en milieu

- Kunst en cultuur

- Vervoer

- Politiek en veiligheid



'Niets over jongeren, zonder jongeren', is een terugkerend motto in de strategie. Jongeren willen dat zij structureel betrokken worden bij beslissingen die hen raken.

Met de Nationale Jeugdstrategie komt er eindelijk specifiek beleid voor jongeren in Nederland

Over een paar jaar volwassen "Op dit moment liggen jongeren en politiek heel ver uit elkaar", zegt de 26-jarige Luc van de Meulenhof. "Maar het past zeker bij elkaar", voegt hij toe. Hij is nu 2,5 jaar bezig met vrijwilligerswerk bij belangenorganisaties die zich bezighouden met dak- en thuisloosheid en hij merkt dat jongeren echt wat te zeggen hebben. "Over een paar jaar zijn wij volwassenen, dus het komt allemaal weer op ons bordje." Luc had een moeilijke jeugd en raakte in coronatijd op 21-jarige leeftijd dakloos. Via allerlei instellingen in binnen- en buitenland kwam hij uiteindelijk in Den Haag terecht. Hij heeft nog steeds geen eigen woning en dat vindt hij lastig. "Maar door mijn stem te laten horen, word ik er wel doorheen gesleept." Stem laten horen Dema is 22 jaar en liet haar stem al veelvuldig horen. Ze is actief geweest in verschillende jongeren denktanks en via internationale jongerenorganisaties. "De politiek gaat nou eenmaal over vertegenwoordiging en je stem laten horen. En we zien toch wel dat jongeren niet altijd een stem krijgen in de politiek omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen stemmen." Ze heeft Internationale Betrekkingen gestudeerd en vindt internationale politiek en onderwijs heel belangrijk. Ze kwam als 8-jarig meisje naar Nederland nadat ze met haar familie uit Irak moest vluchten vanwege hun christelijke afkomst. "Doordat ik erg dankbaar ben wat Nederland voor mij en mijn gezin heeft betekend, vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat."

Lespakketten Zelf dacht ze mee over het thema economie, werk en welvaart. "We merkten dat jongeren meer wilden weten over bijvoorbeeld financiën of juist praktische skills wilden zoals het maken van een cv. En in de strategie staat nu bijvoorbeeld een punt om lespakketten te ontwikkelen voor jongeren op de middelbare school zodat ze kunnen leren om een cv te schrijven." Ook wilde Dema meer aandacht voor politieke vorming binnen het onderwijs. "Ik zag zelf dat er heel veel focus lag op de nationale politiek. Maar als je jongeren meer leert over lokale politiek en Europees politiek, blijven ze ook later betrokken." Vastlopen Luc hield zich vooral bezig met het thema wonen en leefomgeving. "Ik heb daar vooral het perspectief van dakloze jongeren kunnen brengen. De aantallen rondom jongerendakloosheid worden enorm onderschat. Mensen denken bij dakloosheid aan een man onder een brug. Maar als ik om me heen kijk is dat stereotype juist een uitzondering."Jongeren slapen volgens Luc vaak bij vrienden op de bank of in andere onveilige situaties. "En als je die ervaring niet hebt denken mensen vaak van 'je hebt een dak boven je hoofd, dan is alles prima'. Maar in de praktijk is er vaak herrie, word je gedwongen om bepaalde dingen te doen die helemaal niet passen in het traject dat je wil afleggen. Dan loop je gewoon vast in je toekomst." Nationale jeugdstrategie De Nationale Jeugdstrategie wordt morgen pas gedeeld met het grote publiek, maar Luc heeft hem al mogen lezen. "Ik was tijdens het proces al heel positief over hoe het ging." "Hoeveel regie we als regiegroep kregen, maar nu zie ik dat alles naar voren komt wat wij hebben ingebracht", vertelt hij. "Niks is weggelaten of veranderd. Ik denk dat dit document echt wel een steunpilaar gaat zijn om de politiek te laten voelen dat alle jongeren echt goede input hebben."

Belangrijke thema's voor jongeren Jongeren brengen vooral een ander perspectief, zegt Dema. "De politiek is nu best wel gepolariseerd. Het gaat vaak over specifieke thema's. We zagen bij de laatste verkiezingen dat het heel erg ging over migratie. Maar het is juist belangrijk - en dat laten we ook wel eens zien met de nationale jeugdstrategie - is dat er veel meer thema's zijn die belangrijk zijn voor jongeren." Als voorbeelden noemt Dema, wonen, fysieke en mentale gezondheid maar ook bijvoorbeeld een goede leefomgeving en onderwijs. "Dus de politiek laat soms wel een eenzijdig beeld zien van de problemen in Nederland. Maar met de Nationale jeugd strategie laten we juist zien dat er heel veel thema's spelen onder jongeren." Betrokken blijven Politici zijn volgens de 22-jarige student vaak met meer met zichzelf bezig dan met wat jongeren vinden. "Ik denk ook dat heel veel politici meer bezig zijn met hun achterban dan wellicht jongeren die nog niet kunnen stemmen en dat vind ik juist heel erg jammer. Met een jongerenstrategie is er volgens Dema nu een instrument voor jongeren onder de 18 om hun stem te laten horen. "En zo kunnen zij juist ook later betrokken blijven bij de politiek."