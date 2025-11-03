De invloed van voorkeurstemmen: hoe 'onverkiesbare' vrouwen straks toch in de Kamer kunnen zitten

De officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen wordt vrijdag vastgesteld door de Kiesraad, maar de fanatiekelingen hebben al berekend welke kandidaat-Kamerleden op basis van voorkeurstemmen in de Kamer komen. Volgens Trouw krijgt GroenLinks-PvdA er drie, mogelijk vier, vrouwelijke Kamerleden bij. Het gaat om Fatihya Abdi, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathman.

'Teleurgesteld'

Een van de mannelijke Kamerleden die moet vertrekken is Jimme Nordkamp, hij stond op plek 20 op de lijst van GroenLinks-PvdA maar valt daar nu van af. "Ik had voor de verkiezingen al wel ingecalculeerd dat er vrijwel zeker twee mensen met voorkeurstemmen de Kamer in zouden komen, dus ik ging er niet vanuit dat ik er meteen in zou komen. Maar dat dat er drie of waarschijnlijk zelfs vier zouden worden, had ik niet verwacht."

"Het is teleurstellend", gaat hij verder. "Als politiek je passie is en je mag in de Tweede Kamer actief zijn, dan is dat gewoon geweldig. Dat je kunt proberen je ideeën over de samenleving in de praktijk te brengen. En dat kan nu niet meer."