De invloed van voorkeurstemmen: hoe 'onverkiesbare' vrouwen straks toch in de Kamer kunnen zitten
Bij GroenLinks-PvdA lijken drie vrouwen, die op een onverkiesbare plek op de lijst stonden, toch de Kamer in te komen. De kandidaat-Kamerleden hebben genoeg voorkeurstemmen gekregen, maar dat betekent dat andere mannelijke kandidaat-Kamerleden vertrekken.
De officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen wordt vrijdag vastgesteld door de Kiesraad, maar de fanatiekelingen hebben al berekend welke kandidaat-Kamerleden op basis van voorkeurstemmen in de Kamer komen. Volgens Trouw krijgt GroenLinks-PvdA er drie, mogelijk vier, vrouwelijke Kamerleden bij. Het gaat om Fatihya Abdi, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathman.
'Teleurgesteld'
Een van de mannelijke Kamerleden die moet vertrekken is Jimme Nordkamp, hij stond op plek 20 op de lijst van GroenLinks-PvdA maar valt daar nu van af. "Ik had voor de verkiezingen al wel ingecalculeerd dat er vrijwel zeker twee mensen met voorkeurstemmen de Kamer in zouden komen, dus ik ging er niet vanuit dat ik er meteen in zou komen. Maar dat dat er drie of waarschijnlijk zelfs vier zouden worden, had ik niet verwacht."
"Het is teleurstellend", gaat hij verder. "Als politiek je passie is en je mag in de Tweede Kamer actief zijn, dan is dat gewoon geweldig. Dat je kunt proberen je ideeën over de samenleving in de praktijk te brengen. En dat kan nu niet meer."
Campagne met resultaat
Zahra Runderkamp, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, is 'helemaal' niet verrast door het nieuws over de voorkeurstemmen. "We zagen al uit opinieonderzoeken vlak voor de verkiezingen, onder andere van het EenVandaag Opiniepanel, dat veel vrouwen dit aan het overwegen waren (op een vrouw te stemmen, red.)."
Het lijkt erop dat de campagne van de stichting Stem op een Vrouw gewerkt heeft. Niet alleen bij GroenLinks-PvdA hebben vrouwelijke kandidaat-Kamerleden de drempel voor voorkeurstemmen behaald; ook bij D66 levert Stem op een Vrouw een verschuiving op. Marieke Vellinga-Beemsterboer voor D66, komt waarschijnlijk in de Kamer.
Als een kandidaat-Kamerlid lager op de lijst staat dan het aantal behaalde zetels van de partij, maakt hij of zij nog steeds kans om in de Tweede Kamer te komen. De kandidaat moet dan een kwart halen van het aantal stemmen dat normaal nodig is voor 1 hele zetel, dat aantal ligt rond de 17.000 stemmen. Wanneer dat aantal is gehaald, krijgt de kandidaat een zetel op basis van voorkeurstemmen. Maar dat gaat ten koste van kandidaten die onderaan de lijst staan.
De afgelopen jaren kwamen bij iedere verkiezing voor de Tweede Kamer politici in de Kamer door voorkeurstemmen. Lisa Westerveld van GroenLinks is zelfs twee keer in de Kamer gekomen door voorkeurstemmen, namelijk in 2021 en in 2017. En ook Pieter Omtzigt bemachtigde in 2012 een plek in de Tweede Kamer vanwege voorkeurstemmen. Opvallend is dat het de afgelopen jaren relatief vaak vrouwelijke kandidaten van GroenLinks of D66 waren.
Een werkend systeem
"Voorkeurstemmen is een heel goede manier om nog een aantal specifieke kandidaten verkozen te laten worden. En dat systeem werkt in dit geval in het voordeel van vrouwen", vertelt Runderkamp.
De politicoloog is als onderzoeker ook verbonden aan Stem op een Vrouw: "Als we uitzoomen en kijken naar de gehele Tweede Kamer, dan zagen we dat er weer minder vrouwen op de lijsten stonden deze verkiezingen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Dus ik denk dat er nog wel heel veel werk is."
Diverse campagnes
Stem op een Vrouw was niet de enige campagne die deze verkiezingen werd gevoerd. Zo was er ook StemJong, om meer stemmen op te laten gaan voor Kamerleden van 30 jaar of jonger. Runderkamp vindt het een goede ontwikkeling dat er voorafgaand aan de verkiezingen dit soort campagnes worden gevoerd. "Het roept mensen op om heel erg bewust te stemmen en zich te verdiepen in iemand. Ik denk dat dat een mooie beweging is."
GroenLinks-PvdA'er Nordkamp vindt het jammer dat hij de Kamer moet verlaten, maar dat er een extra vrouw voor hem in de plaats komt, maakt hem niet veel uit. "Zelf heb ik ook op een vrouw gestemd."