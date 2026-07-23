De digitale euro komt eraan: jullie vragen en zorgen beantwoord
De digitale euro komt eraan: een digitale variant van ons contante geld. Maar waarom werkt de Europese Unie al een paar jaar aan dit megaproject als we ook al kunnen pinnen? In deze video beantwoorden we jullie belangrijkste vragen en zorgen.
Het nieuwe betaalmiddel is weer een stap dichterbij nu het Europees Parlement akkoord is met de volgende stap in het wetgevingsproces. Jullie vroegen je af: verdwijnt contant geld? Kan de EU straks zien waar jij je geld aan uitgeeft? En waarom zijn banken eigenlijk kritisch op de plannen?