Datalek Bevolkingsonderzoek roept vragen op, Landelijke Huisartsen Vereniging benadrukt: 'Onderzoek redt levens'

Huisarts Bernard Leenstra hoopt dat mensen blijven deelnemen aan het bevolkingsonderzoek, ook na het grote datalek bij laboratorium Clinical Diagnostics. Dat zorginstellingen doelwit zijn, is niet verbazingwekkend. "Maar draagt niet bij aan vertrouwen."

Gisteren werd bekend dat data van 485.000 vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn gestolen via een hack. Het gaat om data uit een laboratorium in Rijswijk. RTL Nieuws meldde dat er nog veel meer gegevens uit dat laboratorium zijn buitgemaakt door criminelen. Zorginstellingen vaker doelwit Waar vroeger zorginstellingen nog met rust werden gelaten door cybercriminelen, is dat tegenwoordig wel anders. "We zien vaker incidenten en wat cybercriminelen doen wordt ook steeds roekelozer. Nu pakken ze wat ze kunnen", zegt cyberspecialist bij Responders Floris de Koning. De Autoriteit Persoonsgegevens ontving vorig jaar, net als in de jaren daarvoor, de meeste datalekmeldingen van organisaties in de sectoren gezondheid en welzijn. Het ging toen om ruim 6.800 meldingen.

'Zorgt voor maatschappelijke onrust' Zorginstellingen zijn interessant, omdat ze gevoelige gegevens in handen hebben. "En daar zijn cybercriminelen zich ook bewust van. Zo'n hack zorgt ook voor maatschappelijke onrust." Op de tweede en derde plek stonden organisaties in het openbaar bestuur en in de financiële dienstverlening. De toezichthouder zegt daarover dat die sectoren relatief veel en gevoelige persoonsgegevens verwerken, waardoor ze ook kleine incidenten (denk aan een verkeerd geadresseerde brief) moeten melden. Gevoelige data gelekt Huisarts en ambassadeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Bernard Leenstra schrok behoorlijk van het nieuws. "Het gaat om hele gevoelige data van patiënten. Dat die data op straat ligt is vreselijk, dat had niet mogen gebeuren." De samenwerking met het laboratorium is intussen opgeschort. Leenstra is blij dat er direct is gehandeld, toch maakt hij zich wel zorgen om het vertrouwen in het bevolkingsonderzoek. "We hebben al moeite het vertrouwen in bevolkingsonderzoeken hoog te houden, dit draagt er niet bij." Maar, benadrukt hij, "de bevolkingsonderzoeken die nu plaatsvinden gaan via andere, veilige laboratoria."

Grote datalek bij bevolkingsonderzoek veroorzaakt zorgen