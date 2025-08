Daders cybercrime zijn vaak jong, ook Brian (22) deed het als tiener: 'Je bent niet bezig met wat je iemand anders aandoet'

"Vaak pas als je bent gepakt, daar ben ik heel eerlijk in," vertelt hij. "Op het moment dat je zo veel geld voor je ogen ziet, in zo'n situatie, in die context, dan ben je er al niet meer mee bezig wat dat met iemand anders doet", schetst hij over wat er in hem omging destijds. Hij ziet veel jongeren voor dezelfde verlokking vallen.

Zelf was Brian* ook vatbaar voor het grote geld dat lonkte. "Ik heb nooit delicten gepleegd om status te voorzien of om hele dure spullen te hebben", vertelt hij. "Ik wou gewoon geld hebben."

F-game betekent eigenlijk fraude-spel. Het draait om het plegen van fraude en oplichting via phishing, bankhelpdeskfraude of andere babbeltrucs. Het doel is om slachtoffers zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Op online platforms zijn veel video's te vinden waarin plegers de f-game promoten door stapels bankbiljetten of luxe kleren en spullen te laten zien. Ze verleiden jongeren mee te doen door via de telefoon slachtoffers te bellen, hun bankrekening 'uit te lenen', pinpassen op te halen of geld pinnen.

"Vaak gaat er ook nog een stukje inboedel mee, gouden horloges of andere sierraden, contant geld. Dat wordt ook binnen een dag of 2 weer doorverkocht," zegt Brian. "Als eenmaal de pinpas binnen is, wordt eigenlijk gelijk binnen een uur of twee de x-aantal duizend euro eraf gepind."

Zo zijn er mensen die potentiële slachtoffers bellen, vaak met het scenario dat er een hack is of er spullen veilig moeten worden gesteld. Er zijn daarnaast ook jongeren die de passen ophalen bij slachtoffers.

'Vacatures' via Snapchat

Kennis van cybercrime heb je niet eens nodig. "Het enige wat je hoeft te doen is leads zoeken of kopen", zegt Brian. Namen en nummers van potentieel te bestelen personen zijn eenvoudig te vinden via online platforms. "Er zijn mensen die het via Snapchat aanbieden", vertelt hij. "Ook via Telegram is er een groot aanbod."

Ook 'personeel' voor dit soort klussen wordt zo geworven. "Iedereen is te vinden en je kan ook zoeken op een bepaald soort jongen of meisje dat je nodig hebt." Er zijn accounts op Snapchat die alleen hiervoor bestaan. "Die plaatsen gewoon een verhaal van: hey, iedereen die een bankpas wil aanmaken en 6.000 euro wil verdienen kan mij een berichtje sturen." Net als echt vacatures. "Het gebeurt gewoon openlijk, het is niet dat mensen dat verbergen."

'Ik steel geld van de bank'

Fraude is 'gewoon' wel een lucratief delict om het even zo te zeggen, vindt Brian. "Het hoeft maar één keer goed te gaan, als je de goede vorm toepast, dan verdien je er in één keer 40, 50, 60 duizend euro mee. Mensen scheppen daarover op. Daar verdien je ook een stukje status mee." Het is bovendien makkelijker en sneller dan geld verdienen met drugs of auto's stelen.

Er is ook veel minder risico, vandaar dat het wel een groot ding is, vooral onder de jeugd, schetst hij. "Je doet er niemand fysiek pijn mee, het is heel laagdrempelig." Ze staan er volgens hem niet bij stil dat het een ernstig delict is en ze praten het goed voor zichzelf. "Ik steel geld van de bank hoor je dan, oude mensen hebben toch genoeg spaargeld"