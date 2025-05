Cryptomiljonairs zijn bang voor ontvoeringen en willen beveiliging: dit is waarom niet elk rijk persoon die zomaar krijgt

Beroep of gedachtegoed

"Bijvoorbeeld bij bepaalde journalisten waarbij de politie uit het criminele milieu een signaal krijgt van: die staat op een 'dodenlijst'", gaat Schaepman verder. "Dan stapt de politie in omdat dat dan ook verder gaat dan de verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie." Een ander voorbeeld dat hij noemt, is PVV-leider Geert Wilders. "Die wordt al meer dan 20 jaar elke minuut van de dag beveiligd."

Voordat iemand beveiliging krijgt, wordt er een zogenoemd 'threat assessment' gedaan. Dan wordt er gekeken of die persoon een verhoogd risico loopt vanwege zijn functie, zoals misdaadjournalisten, of vanwege onderwerpen die diegene bespreekt, zoals bijvoorbeeld bij Wilders het geval is.

Eigen verantwoordelijkheid

Onder die 'regels' komen cryptomiljonairs dus niet in aanmerking voor dit soort beveiligers. Maar hoe kunnen ze dan wel zorgen dat ze minder kwetsbaar zijn voor criminelen? "Zeker als mensen vermogend zijn, kunnen ze natuurlijk zelf persoonsbeveiliging inhuren waarbij ze gewoon dag en nacht mensen om zich heen hebben die opletten of er geen bijzondere aspecten in de omgeving zijn."

De oud-rechercheur zegt dat vermogende mensen altijd kunnen overleggen met de overheid om te kijken wat de mogelijkheden zijn. "Om ervoor te zorgen dat men heel goed weet waar de eigen verantwoordelijkheid begint en waar die ook ophoudt. Zodat mensen dus niet het idee hebben van: nou, die overheid regelt dat wel."